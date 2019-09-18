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BEYKOZ'DA ORMAN YANGINI(2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 03:52 | Son Güncelleme

Haber-kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Beykoz Anadolu Kavağı'ndaki bir askeri alanın yanındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber-kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
Beykoz Anadolu Kavağı'ndaki bir askeri alanın yanındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, orman ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken soğutma çalışması yaptı. Öte yandan askeri görevliler de olay yerine gelerek yangına ilişkin itfaiye ekiplerinden bilgi aldı.

EL FENERLİ ŞÜPHELİLER POLİS HAREKETE GEÇİRDİ
Vatandaşların yangının meydana geldiği yerde el fenerli şüpheli kişilerin bulunduğu ihbarı üzerine ise polis ekipleri çevrede çalışma başlattı. Edinilen bilgiye göre, aynı bölgede son bir ayda defalarca yangın çıktığı öğrenildi. Yangınla ilgli başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:
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-İtfaiye ekipleri
-Ormanlık alandan görüntü
-Askerlerden görüntü
-Polis ekipleri
-Vatandaşların koşuşturması
-Detaylar

18.09.2019 - 01.44 Haber Kodu : 190918004
18.09.2019 - 02.16 Haber Kodu : 190918005

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