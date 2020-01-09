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  4. Beykoz'da otoparkta yangın, üst katlarda mahsur kalanlar kurtarıldı

Beykoz'da otoparkta yangın, üst katlarda mahsur kalanlar kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 11:18 | Son Güncelleme

BEYKOZ'da bir binanın otoparkında bulunan otomobilde yangın çıktı.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL (DHA) BEYKOZ'da bir binanın otoparkında bulunan otomobilde yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalan 14 kişi itfaiye ekipleri tarafından merdiven aracıyla indirilerek kurtarıldı.
Yangın saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre bir binanın otoparkındaki araçta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek yanındaki motosiklete sıçradı. Yangın nedeniyle binayı duman kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alarak vatandaşları uzaklaştırdı. Kavacık ve Çavuşbaşı itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek araçları söndürdü. Yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 14 kişi merdivenle indirilerek kurtarıldı. Dumandan etkilenenlere ambulansta ilk müdahaleleri yapıldı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

(FOTOĞRAF)

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