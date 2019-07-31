HABER

Beykoz'da otoparktaki kaza kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 11:02 | Son Güncelleme

BEYKOZ'da bir otoparkta sürücüsünün içinde bulunduğu lüks cip, tam karşısında park halinde bulunan otomobile süratle çarptı.

Beykoz'da otoparktaki kaza kamerada

Müslüm SARIYAR-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA) BEYKOZ'da bir otoparkta sürücüsünün içinde bulunduğu lüks cip, tam karşısında park halinde bulunan otomobile süratle çarptı. Otomobilin kulanılamaz hale geldiği kazada carpma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay 2 ay önce Beykoz’da bir otoparkta meydana geldi. İddialara göre A.A.Ö aracın içinde telefonla konuştuktan sonra bir anda sinirlenerek gaza bastı. Hızlanan lüks cip karşısında park halinde bulunan Dilaver Işık’a ait otomobile çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle brandalı alanı aştı. Otomobil kullanılamaz hale geldi. Çarpma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde cip sürücüsünün yürüyerek aracına bindiği, içinde bir süre beklediği daha sonra da aracın hızla karşısında park halinde bulunan otomobile çarpması yer alıyor. Görüntüler, otoparkın güvenlik kameralarının tesisatının kazadan zarar görmesi nedeniyle son buluyor.

"BEYEFENDİ ARACINIZ PERT OLMUŞ"
Dilaver Işık yaşanan olayla ilgili şöyle konuştu: “Ben bu çevrede bir firmada aşçı olarak çalışıyorum. Otopark görevlisi beni aradı. ‘Beyefendi aracınız pert olmuş, aracınızın başına gelebilir misiniz?’ dedi. Ben de aracımın başına geldiğimde şok olmuş bir halde aracımı izledim. Güvenlik kamerası görüntülerine baktığımda beyefendi hızlı bir şekilde gelmiş, arabama çarpmış, arabamı pert etmiş."

‘ARAÇTA OLSAYDIM BEN DE ÖLÜRDÜM.’
Sigorta firmasının, aracının layıkıyla serviste yapılacağını ve kendisine teslim edileceğini söylediğini belirten Işık, “Aracıma vuran beyefendi de ‘biz, sizin masraflarınızı karşılarız’ dedi. İkisi de verdikleri sözü tutmadı. Aracımın başına gittiğimde aracıma ikinci el çıkma parçalar takıldığını gördüm ve bir daha şok oldum. İkisinden de şikâyetçiyim. Aracımın kaza yapmadan önceki hali 71, 72 bin lira değerindeydi. Şu an aracımı bu şekilde verseler ancak 40 bin liraya satarım. Benim bu kadar kaybım var. Allahtan oradan kimse geçmedi. Ramazan ayı olduğu için ben gelip araçta yatıyordum. O an Allahtan yatmadım araçta. Yoksa ben de araçta ölürdüm. Aracım brandayı, otoparkın demirlerini kırarak uçuruma uçmuş zaten, vinçle çektik aracı" dedi.

(FOTOĞRAF)

Beykoz'da otoparktaki kaza kameradaBeykoz'da otoparktaki kaza kameradaBeykoz'da otoparktaki kaza kameradaBeykoz'da otoparktaki kaza kamerada

İlk kez gören botanik bahçesi sanıyor! Ancak burası...İlk kez gören botanik bahçesi sanıyor! Ancak burası...
Böyle hırsızlık görülmedi! Aracı almaya diye geldi çalarak gittiBöyle hırsızlık görülmedi! Aracı almaya diye geldi çalarak gitti
Mum ışığında başlayıp, yarım asırdır mesleğini aşk ile yapıyorMum ışığında başlayıp, yarım asırdır mesleğini aşk ile yapıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

F.Bahçe'ye ağır darbe! Bayern gol yağdırdı

F.Bahçe'ye ağır darbe! Bayern gol yağdırdı

ABD'de çok tartışılacak Trump araştırması!

ABD'de çok tartışılacak Trump araştırması!

KKTC Başbakanı Tatar'dan Yunanistan Başbakanına: Türk ulusu arkamızdadır, istediğiniz kadar konuşun

KKTC Başbakanı Tatar'dan Yunanistan Başbakanına: Türk ulusu arkamızdadır, istediğiniz kadar konuşun

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İl Emniyet Müdürü talimat verdi! Görev yerleri değiştirildi

İl Emniyet Müdürü talimat verdi! Görev yerleri değiştirildi

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otomobil tutkunu arkadaşlarına düğününde takı yerine egzoz ve çelik jantlı tekerlek taktılar

Düğünde şaşırtan görüntü! Takı yerine egzoz taktılar

Bursa'da otomobil hırsızlığı! Aracı almaya geldi, çalıp gitti

Böyle hırsızlık görülmedi! Aracı almaya diye geldi çalarak gitti

Bu ekmekleri vatandaşa yedireceklerdi!

Bu ekmekleri vatandaşa yedireceklerdi!

Kurban Bayramına sayılı günler kala kurbanlıklar tükendi

Bayrama sayılı günler kala kurbanlıklar tükendi

Ankara'da narkotim motorize ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Korkulu rüyaları oldu! Lakabı: Hayalet

Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor

Sona yaklaşılıyor! Havadan böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.