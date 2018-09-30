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BEYKOZ'DA SEL BÖYLE GELDİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 12:05 | Son Güncelleme

  Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA Beykoz'da etkili olan yağmur sele neden oldu.

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA
Beykoz'da etkili olan yağmur sele neden oldu. Sel sularının yükselmesi nedeniyle bazı araçlar sular altında kaldı, bir okulun bahçesi de suyla doldu. Yaşanan sel, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:
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Selden görüntü
Sular altında kalan araçlardan görüntü
Okulun suyla dolması
Genel ve detaylar

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