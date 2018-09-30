BEYKOZ'DA SEL BÖYLE GELDİ 

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA
Beykoz'da etkili olan yağmur sele neden oldu. Sel sularının yükselmesi nedeniyle bazı araçlar sular altında kaldı, bir okulun bahçesi de suyla doldu. Yaşanan sel, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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