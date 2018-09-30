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BEYKOZ'DA SEL BÖYLE GELDİ 

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2018 12:22 | Son Güncelleme

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA Beykoz'da etkili olan yağmur sele neden oldu.

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Beykoz'da etkili olan yağmur sele neden oldu. Sel sularının yükselmesi nedeniyle bazı araçlar sular altında kaldı, bir okulun bahçesi de suyla doldu. Yaşanan sel, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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