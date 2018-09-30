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Beykoz'da selde atlar mahsur kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 15:55 | Son Güncelleme

BEYKOZ'da  etkili olan yağmurun neden olduğu selde dere yatakları sularla doldu.

Beykoz'da selde atlar mahsur kaldı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) BEYKOZ'da etkili olan yağmurun neden olduğu selde dere yatakları sularla doldu. Sel sularının yükselmesiyle pek çok ev ve işyeri sular altında kaldı. Bir çiftlikte bulunan bazı atların kum tepelerinin üzerinde mahsur kaldığı görüldü. Atlar uzun süre kurtarılmayı bekledi.

(FOTOĞRAF)

Beykoz'da selde atlar mahsur kaldıBeykoz'da selde atlar mahsur kaldıBeykoz'da selde atlar mahsur kaldı

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