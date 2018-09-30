Beykoz'da sel'in etkisi havadan fotoğraflandı

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) BEYKOZ'da etkili olan yağmur sele neden oldu. Sel sularının yükselmesi nedeniyle bazı araçlar ile çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı. Selin etkisi havadan böyle fotoğraflandı.

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