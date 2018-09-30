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Beykoz'da sel'in etkisi havadan fotoğraflandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 12:35 | Son Güncelleme

BEYKOZ'da etkili olan yağmur sele neden oldu.

Beykoz'da sel'in etkisi havadan fotoğraflandı

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) BEYKOZ'da etkili olan yağmur sele neden oldu. Sel sularının yükselmesi nedeniyle bazı araçlar ile çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı. Selin etkisi havadan böyle fotoğraflandı.

(FOTOĞRAF)

Beykoz'da sel'in etkisi havadan fotoğraflandıBeykoz'da sel'in etkisi havadan fotoğraflandıBeykoz'da sel'in etkisi havadan fotoğraflandıBeykoz'da sel'in etkisi havadan fotoğraflandı

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