Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA

Beykoz'da etkili olan yağmur sele neden oldu. Sel sularının yükselmesi nedeniyle bazı araçlar ile çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı. Selin etkisi havadan böyle görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

HAVADAN GÖRÜNTÜ

-Su basan yerler

-Detaylar

