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"BEYKOZ'DA SEL"İN ETKİSİ YÜKSEKTEN GÖRÜNTÜLENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 13:57 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ -İSTANBUL DHA Beykoz'da etkili olan yağmur sele neden oldu.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ -İSTANBUL DHA

Beykoz'da etkili olan yağmur sele neden oldu. Sel sularının yükselmesi nedeniyle bazı araçlar, çok sayıda ev ve iş yeri ile seralar sular altında kaldı. Selin etkisi yüksekten böyle görüntülendi.

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