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Beykoz'da silahlı market soygunu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2018 23:36 | Son Güncelleme

 BEYKOZ'da markete giren maskeli ve silahlı bir kişi market çalışanı kadının başına vurarak etkisiz hale getirdi.

Beykoz'da silahlı market soygunu

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL, (DHA) - BEYKOZ'da markete giren maskeli ve silahlı bir kişi market çalışanı kadının başına vurarak etkisiz hale getirdi. Soyguncu kasada bulunan yaklaşık 8 bin TL'yi alarak kaçtı.
Olay, saat 21.30 sıralarında Beykoz Çubuklu Mahallesi Kireç Ocağı Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzü maskeli ve elinde silah olan bir kişi marketin önüne geldi. Market içerisine giren şahıs kasaya doğru giderek elindeki silah ile kasiyerin başına vurup etkisiz hale getirdi. Daha sonra kasadaki bulunan yaklaşık 8 bin TL'yi alan soyguncu kaçtı. Market çalışanının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipler sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Beykoz'da silahlı market soygunuBeykoz'da silahlı market soygunu

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