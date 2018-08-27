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BEYKOZ'DA TANKER DEVRİLDİ, SÜRÜCÜSÜ 4 SAATTE KURTARILABİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 13:09 | Son Güncelleme

BEYKOZ'da kum yüklü tanker sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Cengiz ÇOBAN-isa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA) BEYKOZ'da kum yüklü tanker sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. . Kazada sürücü araç içinde sıkışırken yol trafiğe kapatıldı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin sürücüyü 4 saat süren çalışma sonucu kurtarılabildi.
Kaza saat 09.00 sıralarında Kılıçlı Köyü Karakiraz yolunda meydana geldi. İddiaya göre İlker Demirel’in kullandığı 34 DN 9503 plakalı kum yüklü tanker, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada Demirel şoför kabininde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatılırken jandarma ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

Olay yerine Beykoz ve Ömerli'den kurtarıcı ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmalarına 2 vinç de katıldı. Sağlık ekipleri sürücüye ilk müdahaleyi sıkıştığı yerden yaptı. Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışmaları sonucunda sürücü Demirel, sıkıştığı yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.Yaralının kurtarışlmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Bazı gördü tanıkları olayla ilgili olarak, ‘’Seyir halindeyken devrilmiş, sürücü içinde sıkışmış’ diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Devrilen tankerin görüntüsü

-İtfiaye ve sağlık ekiplerinin çalışması

-Kapanan yol

-Vinçlerin gelmesi

-Sıkışan sürücünün görüntüsü

-Vatandaşlar ile röp

-Yaralının çıkarılması

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