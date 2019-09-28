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Beykoz'da TIR devrildi(1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 15:53 | Son Güncelleme

    Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL DHA-Beykoz'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR yol kenarında devrildi.

Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL DHA-Beykoz'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR yol kenarında devrildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Edirne istikametinde seyreden Murat Şibik yönetimindeki TIR sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarında devrildi. Kazayı fark eden diğer sürücüler durumu itfaiye sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü araçtan çıkardı. Şibik ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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