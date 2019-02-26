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BEYKOZ'DA TOPRAK KAYMASI; BİR EVDE HASAR OLUŞTU 

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 18:28 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL DHA Beykoz'da meydana gelen toprak kayması sonucu yolda çökme meydana geldi.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL DHA
Beykoz'da meydana gelen toprak kayması sonucu yolda çökme meydana geldi. Asfalt ve taşların üzerine kaydığı yol kenarındaki evde hasar meydana geldi
Olay, saat 17.30 sıralarında Rüzgarlıbahçe Mahallesi Gencer sokakta meydana geldi. Kar ve yağmur yağışının ardından sokakta toprak kayması meydana geldi. Kayma sonucu yol çöktü. Asfalt ve taşların üzerine kaydığı yol kenarındaki evde hasar meydana geldi. İtfaiye ve belediye ekipleri olay yerinde çalışma yaptı. Olay sırasında evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Sokak güvenlik şeridi çekilerek araç trafiğine kapatıldı.
Ev sahibi Ayhan Demirci “Aşırı yağışlardan dolayı burası böyle çöktü. Yolda çöktü evin üzerine. Evde kimse yok. Ekipler şu an burada çalışıyor" diye konuştu.
Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Çöken yoldan görüntü
-Evden görüntü
-Vatandaşlarla röp
-Ev sahibi ile röp
-Sokağa çekilen güvenlik şeridinden görüntü
-Genel ve detay görüntüler

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