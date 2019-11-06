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Beykoz'da trafik kazası: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 20:00 | Son Güncelleme

Beykoz'da trafik kazası: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu Riva Kavşağı'nda Tanju K. idaresindeki 34 GK 6839 plakalı yumurta yüklü kamyonet, Ankara yönüne seyir halindeyken arka lastiklerinden birinin patlaması üzerine yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan Abdurrahim A. yaralanırken, yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle iki şeridi trafiğe kapatılan yol, aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Marmara Otoyolu Riva Kavşağı trafik kazası

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