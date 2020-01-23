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Beykoz’da trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 02:19 | Son Güncelleme

Beykoz’da trafik kazası: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çiğdem Mahallesinde Reşadiye Bağlar Caddesinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ET 6504 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 34 LUU 227 plakalı ticari araç ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil, park halinde bulunan 25 DR 848 plakalı başka bir otomobile çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralılardan birine olay yerinde müdahale etti, diğer yaralıyı ise hastaneye kaldırdı.

Olay yerinde yapılan incelemlerin ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı.

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2 yaralı Beykoz otomobil trafik kazası

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