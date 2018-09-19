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Beykoz'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 06:38 | Son Güncelleme

Polis ekiplerince düzenlenen hava destekli operasyonda, uyuşturucu satıcısı olduğu iddiasıyla 8 kişi yakalandı

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirlenen 11 adrese sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bu kişilerin ev ve bahçelerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda esrar ve sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve çeşitli çaplarda ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İstanbul Havacılık Şube Müdürlüğüne bağlı helikopterle destek verilen operasyon kapsamındaki aramalarda polis köpekleri de kullanıldı.

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Beykoz narkotik operasyon polis uyuşturucu operasyonu

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