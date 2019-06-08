Beykoz'da yangın

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da bir restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alibahadır Mahallesi Riva yolu üzerinde bulunan bir mesire alanındaki restoranın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının ardından olay yerinde bulunan iki kişi arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti.

İş yerinde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

