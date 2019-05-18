HABER

BEYKOZ'DA YANGIN PANİĞİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 17:02 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA  Beykoz'da iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA
Beykoz'da iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü.
Beykoz Çubuklu'da 7 katlı iş merkezinin bodrum katında kazan dairesindeki çalışma sırasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşandı. Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışması sonucunda tamamen söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Görüntü Dökümü:
------------------
- Binadan görüntüler
- Duman görüntüsü
- İtfaiye ekiplerinin çalışması
- Detaylar

10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali
Suriye’de bin kişiye iftar yemeğiSuriye’de bin kişiye iftar yemeği
Antalya'da belediye tabelasına 'Türkiye Cumhuriyeti' ibaresi eklendiAntalya'da belediye tabelasına 'Türkiye Cumhuriyeti' ibaresi eklendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Türkiye'de bu işi çok az kişi yapıyor! Tanesi 300 liradan satılıyor

Türkiye'de bu işi çok az kişi yapıyor! Tanesi 300 liradan satılıyor

Ziya Selçuk'tan yeni eğitim sistemi açıklaması

Ziya Selçuk'tan yeni eğitim sistemi açıklaması

YSK'nın mazbatasını iptal ettiği AK Partili Ünalan'dan ilk açıklama!

YSK'nın mazbatasını iptal ettiği AK Partili Ünalan'dan ilk açıklama!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aniden bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Aniden bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

İstanbul'da sıcak saatler: Jandarma ile uyuşturucu satıcıları arasında çatışma

İstanbul'da hareketlilik! Jandarma ile çatıştılar

Kayıp olarak aranan ayakkabıcının öldürüldüğü ortaya çıktı

Kayıp olarak aranan ayakkabıcının öldürüldüğü ortaya çıktı

Meclisteki terör eylemi girişiminin failleri adliyede: Gözaltı süreleri uzatıldı

Meclisteki terör eylemi girişiminin failleri adliyede

Hakkari'de mayısta kayak keyfi

Hakkari'de mayısta kayak keyfi

Otomobil parçalarından 'kartal başı heykeli' yaptı

Otomobil parçalarından 'kartal başı heykeli' yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.