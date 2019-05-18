BEYKOZ'DA YANGIN PANİĞİ 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

Beykoz'da iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü.

Beykoz Çubuklu'da 7 katlı iş merkezinin bodrum katında kazan dairesindeki çalışma sırasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşandı. Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışması sonucunda tamamen söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Görüntü Dökümü:

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- Binadan görüntüler

- Duman görüntüsü

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Detaylar

