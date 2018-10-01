Beykoz'da yaralar sarılıyor (2)

Özgür Deniz KAYA-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA) BEYKOZ Mahmut Şevket Paşa'da sel sularının yükselmesi sonucu çok sayıda evi su bastı. 3 metrelik duvarları yıkan selde mağdur olanlar, o anları anlattı. Mahmut Şevket Paşa'da dün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış kısa sürede etkili oldu. Derenin taşması sonucu 3 metrelik taş duvarlar yıkılırken, çok sayıda ev ve sera sular altında kaldı. Sel mağdurları, o anları anlattı. "KAPILAR AÇILMADI, ÇOCUKLARI CAMDAN ALDIK" Mustafa Kurt, "Derenin akarı yok. Ön tarafı, aşağısı kapalı. Aşağıdan su gitmeyince yukarıdan şişme yaptı. Su köyün merkezine kadar geldi. Çocukları camdan aldık. Kapılar açılmadı. Arabaya götürdük. Yollar berbat vaziyetteydi. Çocukları zor kurtardık" dedi. "BARAJ KAPAĞINI AÇMIŞ GİBİ SU GELİYORDU" Eşyalarını çöpe atmak zorunda kalan ve olay anını anlatan Seher Bal, "Biz sabah uyuyorduk. Birden geldi. Hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Kapının altından su gelmeye başladı. Göz göre göre seyrettik. Kapıyı açtığımızda evde sanki bir baraj kapağını açmış gibi su geliyordu. İkinci kez yaşıyorum bunu. 2006'da da geldi aynısı. O zaman da aynı şekilde kaldım. Atmadığım eşyaları yıkadım, yıkadıklarım şişti patladı hep. Mecburen attım çöpe" ifadelerini kullandı. "TAVUKLARI KURTARAYIM DERKEN BİZ GİTTİK" O anları yaşayan Ayşe Çabuk ise, "Namazdan sonra kahvaltı yapıyorduk. Duvarı yıkan sel, vurduğu gibi bizi öteki tarafa attı. Yiyeceğimiz kalmadı. Ektiğimiz bahçedeki ürünler de gitti. Tavukları kurtarayım derken biz gittik. Sürükledi attı bizi. Nasıl oldu ben de anlamadım. Giyecek elbisemiz kalmadı" diye konuştu. Bir başka sel mağduru Hacı Çabuk da, "Yukarıdan aşağı bir su geldi. Biz de çıktık dışarı. Belimize kadar selin içinde gittik. Eşimi yanıma aldım. Bir baktım ki eşyalar kullanılamaz hale geldi. 3 metrelik duvarları yıktı" dedi. "BURASI KIYAMET GİBİYDİ" Yaşadıklarını anlatan Savaş Şafak, "Dün burası kıyamet gibiydi. Yüreğimiz koptu. Duvarların yıkıldığını görmek... İlk kez yaşıyoruz. Komşumuzun evini su bastı, 50 santimetre ile biz kurtardık" diye konuştu. Gül Bal ise, "Uyuyorduk. Sabah 07.00'de oldu olay. Şu an hiçbir şeyimiz kalmadı. Hepimiz asgari ücretle geçiniyoruz. Nereye gideceğiz? Bu manzara dikkatsizlik yüzünden oluştu" diye konuştu. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, bölgede temizlik çalışmalarının yanı sıra mağdurlara yönelik destek faaliyetleri sağlıyor.



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