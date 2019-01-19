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Beykoz'da yolcu otobüsü devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 09:18 | Son Güncelleme

Kazada 6 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Bartın'dan İstanbul'a gelen yolcu otobüsünün Riva gişelerini geçtikten sonra bariyerleri aşarak yan yatması sonucu 6 yolcu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Edirne istikametinde meydana geldi. Bartın'dan İstanbul'a gelen ve içerisinde 40 yolcunun bulunduğu Nusret Öztürk idaresinde 34 FA 2021 plakalı yolcu otobüsü, Riva gişelerini geçtikten sonra henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı. Bariyerlere çarparak devrilen otobüsün içerisinde bulunan 6 yolcu yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı yolcular olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan otobüsü olay yerinden kaldırma çalışmaları sürüyor.

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/ ek fotoğraflar// Kuzey Marmara Otoyolunda otobüs devrildi/ ek fotoğraflar// Kuzey Marmara Otoyolunda otobüs devrildi
3. köprü yolunda yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var3. köprü yolunda yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var
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