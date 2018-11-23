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Beykoz'daki bıçaklı saldırı sanığının tahliyesine itiraz

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 17:48 | Son Güncelleme

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, park yeri nedeniyle tartışma yaşadığı kişiyi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Ali Sadıkoğlu'nun yargılandığı davanın ilk celsesinde tahliye edilmesine itiraz etti

İSTANBUL (AA) - Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, park yeri nedeniyle tartışma yaşadığı kişiyi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Ali Sadıkoğlu'nun yargılandığı davanın ilk celsesinde tahliye edilmesine itiraz etti.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, 2 Mayıs'ta sanık Sadıkoğlu'nun mağdur Hüseyin Aktürk'ü silahla yaraladığı, olaydan sonra kaçan şüphelinin 18 Mayıs tarihinde yakalandığı anımsatıldı. Yakalandıktan bir gün sonra da Beykoz Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği aktarıldı.

Sanık Sadıkoğlu hakkında "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından iddianame düzenlendiği aktarılan açıklamada, hazırlanan iddianamenin gönderildiği Beykoz 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildiği, yargılamanın devam ettiği sırada mağdurun Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe sunarak şikayetinden vazgeçtiğini beyan ettiği belirtildi.

Açıklamada, Beykoz 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nce, mağdur Aktürk'ten alınan adli tıp raporunda hayati tehlike geçirmediği belirtilmiş olsa da, dosya içerisinde mevcut ilk raporunda hayati tehlike geçirmiş olduğunun yer aldığı, darbe sayısı ve suç işlendiği esnada kesici alet kullanılmış olması gerekçe gösterilerek suç vasfının değişme ihtimaline binaen görevsizlik kararı verilerek dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildiği bilgisi verildi.

Sanık Sadıkoğlu'nun avukatının bu karara itirazını Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği aktarılan açıklamada, dosyanın Beykoz 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ne geri gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, Beykoz 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nin de 7 Eylül'de görülen duruşmada Ağır Ceza Mahkemesi'nin sanığın üzerine atılı suçun "kasten öldürmeye teşebbüs" suçuna dönüşme ihtimali bulunmadığına ilişkin kararını, bu kapsamda mevcut delil durumunu, şüphelinin üzerine atılı suça karşılık gelen ceza miktarını, sanığın kaçma şüphesinin bulunmadığını, tutuklamanın devamının ölçüsüz ve orantısız olacağı gerekçeleriyle tahliyesine karar verdiği hatırlatıldı.

Sanığın bu nedenle aynı gün Maltepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edildiği belirtilen açıklamada, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tahliye kararına ilişkin itiraz edildiği, itirazın değerlendirme aşamasında bulunduğu, yargılamanın da devam ettiği bilgisi verildi.

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açıklama Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı

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