Beykoz'daki bıçaklı saldırının failine, 2 kardeşi bıçaklamaktan yeni dava

İSTANBUL (AA) - ALİ CEVAHİR AKTÜRK / FİLİZ KINIK - Beykoz'da 2018'de park yeri tartışmasında bir kişiyi bıçakladığı için 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ve dosya temyizde bulunduğu için cezası infaz edilmeyen Mehmet Ali Sadıkoğlu, 13 Kasım'da yüksek sesle müzik dinledikleri için iki kardeşi bıçaklayınca yeniden davalık oldu.
Beykoz'da 2 Mayıs 2018'de park yeri nedeniyle tartıştığı Hüseyin Aktürk'ü sığındığı döviz bürosunda birçok yerinden bıçaklayan ve bu nedenle yargılandığı mahkemece 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Mehmet Ali Sadıkoğlu'nun, aynı suçu bir kez daha işleyerek 2 kardeşi bıçakla yaraladığı ortaya çıktı.
Sadıkoğlu, 13 Kasım'da araçlarında yüksek müzik dinledikleri gerekçesiyle tartıştığı Mehmet Ali Taşdemir (20) ve Tahir Taşdemir (28) kardeşleri, bıçakla yaraladı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, Sadıkoğlu'nu gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi'ne götürülen Sadıkoğlu, çıkarıldığı Beykoz Sulh Ceza Hakimliğince 14 Kasım'da tutuklandı.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu Mehmet Ali Sadıkoğlu hakkında iddianame hazırladı.
İddianamede, müştekiler Mehmet Ali Taşdemir ve Tahir Taşdemir'in araçları ile Beykoz Çubuklu Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde bir çorbacıya giderek, çorba içtikleri anlatıldı.
Taşdemir kardeşlerin daha sonra araçlarını çalıştırıp müziğin sesini yüksek açtıkları gerekçesiyle sanık Sadıkoğlu ile tartışmaya başladıkları belirtilen iddianamede, tartışma sırasında Sadıkoğlu'nun müştekilere yönelik "Sizi bıçakla delik deşik edeceğim." diyerek küfür ettiği kaydedildi.
İddianamede, Sadıkoğlu'nun daha sonra bıçakla müşteki Tahir Taşdemir'i basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ölçüde yaraladığı, müşteki Mehmet Ali Taşdemir'i ise basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığı aktarıldı.
Hazırlanan iddianamede, sanık Sadıkoğlu'nun 2 müşteki kardeşe yönelik "silahla kasten yaralama", "silahla basit yaralama" ve hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle toplam 2 yıl 3 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Sanık Sadıkoğlu, ilerleyen günlerde Beykoz Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.
- Bıçaklama anı görüntüleri tepki çekmişti
Mağdur Hüseyin Aktürk, 2 Mayıs 2018'de Beykoz Kavacık Merkez Mezarlığı karşısındaki boş kermes alanında park halinde bulunan aracını çıkarmak için dubaları çektiği esnada, daha önceden yaralama suçundan başka dava dosyaları da bulunan Mehmet Ali Sadıkoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğramıştı.
Olay yerinden yaralı halde kaçarak bir döviz bürosuna sığınan Hüseyin Aktürk, peşinden bıçakla gelen Mehmet Ali Sadıkoğlu'nun burada da bıçaklı saldırısına, tehditlerine ve darbına maruz kalmıştı.
Hüseyin Aktürk'ün döviz bürosunda bıçaklandığı anın görüntülerin yayımlanması üzerine sanık Sadıkoğlu'nun eylemi toplumda çok sayıda kişinin tepkisine neden olmuştu.
Yaralanan Hüseyin Aktürk, olayın ardından hastanede tedavi altına alınırken olay yerinden kaçan Mehmet Ali Sadıkoğlu ise polis ekipleri tarafından 16 gün sonra yakalanmıştı. Sadıkoğlu, 19 Mayıs'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Sadıkoğlu'nun "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından 3 yıl 6 aydan 9 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
- İlk celsede tahliye edilmişti
Sanık Mehmet Ali Sadıkoğlu, hakkında açılan dava kapsamında Beykoz 5. Asliye Ceza Mahkemesinde 7 Eylül 2018'de hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme, şikayetçi Hüseyin Aktürk'ün adli tıp raporunda, yaralanmasının yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı, vücudunda kemik kırığı bulunmadığı ve tutuklu kaldığı süreyi gerekçe göstererek, sanık Mehmet Ali Sadıkoğlu'nun tahliyesine karar vermişti.
Sadıkoğlu'nun tahliye edilmesi de birçok tepkiye neden olmuş, bunun üzerine Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı sanığın tahliyesine itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren Ağır Ceza Mahkemesi bu talebi reddetmişti.
Mehmet Ali Sadıkoğlu, yargılandığı mahkemedeki karar duruşmasında "haksız tahrik altında silahla kasten yaralama" suçundan 5 yıl 6 ay 15 gün hapisle cezalandırılmış, "silahlı tehdit" suçundan da beraat etmişti.
Yerel mahkemenin bu kararına sanık Sadıkoğlu'nun avukatının itiraz etmesi üzerine dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi, temmuz ayında yeniden duruşma açmış ve cezayı bir ay artırarak sanığın 5 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar vermişti. Dosya, kararın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay'da bulunuyor.
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