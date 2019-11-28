Beykoz'daki bıçaklı saldırının failine, 2 kardeşi bıçaklamaktan yeni dava

İSTANBUL (AA) - ALİ CEVAHİR AKTÜRK / FİLİZ KINIK - Beykoz'da 2018'de park yeri tartışmasında bir kişiyi bıçakladığı için 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ve dosya temyizde bulunduğu için cezası infaz edilmeyen Mehmet Ali Sadıkoğlu, 13 Kasım'da yüksek sesle müzik dinledikleri için iki kardeşi bıçaklayınca yeniden davalık oldu.

Beykoz'da 2 Mayıs 2018'de park yeri nedeniyle tartıştığı Hüseyin Aktürk'ü sığındığı döviz bürosunda birçok yerinden bıçaklayan ve bu nedenle yargılandığı mahkemece 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Mehmet Ali Sadıkoğlu'nun, aynı suçu bir kez daha işleyerek 2 kardeşi bıçakla yaraladığı ortaya çıktı.

Sadıkoğlu, 13 Kasım'da araçlarında yüksek müzik dinledikleri gerekçesiyle tartıştığı Mehmet Ali Taşdemir (20) ve Tahir Taşdemir (28) kardeşleri, bıçakla yaraladı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, Sadıkoğlu'nu gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi'ne götürülen Sadıkoğlu, çıkarıldığı Beykoz Sulh Ceza Hakimliğince 14 Kasım'da tutuklandı.