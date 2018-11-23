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Beykoz'daki değnekçi dehşeti sanığının tahliyesine savcılık itiraz etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 18:40 | Son Güncelleme

BEYKOZ Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz'da park yeri nedeniyle tartıştığı Hüseyin Aktürk'ü bıçakla yaralayan Mehmet Ali Sadıkoğlu'nun tahliye edilmesi kararına itiraz etti.

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)-BEYKOZ Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz'da park yeri nedeniyle tartıştığı Hüseyin Aktürk'ü bıçakla yaralayan Mehmet Ali Sadıkoğlu'nun tahliye edilmesi kararına itiraz etti.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı yazılı açıklamada, 2 Mayıs 2018 tarihinde Beykoz'da park yeri nedeniyle tartıştığı Hüseyin Aktürk'ü bıçakla yaralayan Mehmet Ali Sadıkoğlu'nun tahliye edilmesine itiraz edildiğini, itirazın değerlendirme aşamasında olduğunu belirtti.

BAŞSAVCILIK YAZILI AÇIKLAMA YAPTI
Beykoz Cumhuriyet Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Aydın imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, "02 Mayıs 2018 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımız yetki alanı içerisinde gerçekleşen şüpheli Mehmet Ali Sadıkoğlu'nun mağdur Hüseyin Aktürk'ü silahla yaraladığı olaya ilişkin soruşturma kapsamında şüpheli Mehmet Ali Sadıkoğlu'nun 18 Mayıs 2018 tarihinde yakalandığı, 19 Mayıs 2018 tarihinde 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan sevk edildiği Beykoz Sulh Ceza Hakimliği'ne aynı gün tutuklanmasına karar verildiği" belirtildi.

AĞIR CEZA MAHKEMESİ TAHLİYE ETTİ
Şüpheli hakkında 26 Haziran 2018 tarihinde "Silahla kasten yaralama" ve "Silahla tehdit" suçlarından Beykoz 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığı, müştekinin 5 Temmuz 2018 tarihinde dilekçe ile mahkemeye başvurarak şikayetinden vazgeçtiği bilgisine yer verilen açıklamada, Beykoz 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nin suç vasfının değişme ihtimaline karşı görevsizlik kararı vererek dosyayı İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği belirtildi.

TAHLİYE KARARINA İTİRAZ EDİLDİ
Açıklamada, sanığın avukatının itirazı üzerine Ağır Ceza Mahkemesi'nin, meyve bıçağıyla yaptığı rastgele darbelerle müştekiyi yaraladığını, müştekinin hayati tehlikesinin bulunmadığını, suçun, "Kasten öldürmeye teşebbüs" kapsamına girmediğini gerekçe göstererek 7 Eylül 2018 tarihinde sanığın tahliyesine karar verdiği belirtildi. Tahliye kararı veren Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosyayı görevsizlik kararı ile yeniden Beykoz 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği kaydedilen açıklamada, tahliye kararına itiraz edildiği ve itirazın değerlendirme aşamasında olduğu belirtildi.

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