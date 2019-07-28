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Beykoz'daki "Kurbankent"te hareketlilik

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 17:58 | Son Güncelleme

Van, Erzurum, Kars ve Bayburt gibi illerden Beykoz'a getirilen kurbanlıkların satışı sürüyor

İSTANBUL (AA) - Anadolu'nun çeşitli illerinden getirilen kurbanlıkların satışı için Beykoz'daki "Kurbankent"te 76 çadır kuruldu.

Kurbanlıklar, Rüzgarlıbahçe Mahallesi'ndeki arazide Beykoz Belediyesince kurulan çadırlara, kontrollerin ardından alınıyor.

Yıl boyunca yetiştirdikleri küçükbaş ve büyükbaş hayvanları Van, Erzurum, Rize, Kars ve Bayburt gibi illerden Beykoz'a getiren besicilerden bazıları kurban satışını sürdürüyor. Kimi besiciler ise kurbanlıklarını çadırlara yeni yerleştiriyor.

Beykoz Belediyesine bağlı zabıta ekiplerinin nöbet tuttuğu, 76 çadırın bulunduğu "Kurbankent"te satıcılar ve alıcılar arasında sıkı pazarlıklar yapılıyor.

Kurbankent'te hayvan satışının yanı sıra Kurban Bayramı'nda kesim konusunda da vatandaşlara destek verilecek.

Van'dan Beykoz'a kurbanlık getiren Veysel Müjde, yaptığı açıklamada, 10 yıldır Beykoz'a geldiklerini ancak bu yıl çadırların kurulduğu yerin değişmesi dolayısıyla sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Fiyatların geçen yılla neredeyse aynı olduğunu ancak maliyetlerinin arttığını dile getiren Müjde, "Geçen sene 55 liraya aldığımız yemi şu an 95 liraya alıyoruz. Çadır fiyatı 12 bin lira, araç ücreti 6 bin 500 lira oldu. Bir hayvanın oradan buraya gelişi bin 500 liraya mal oluyor." dedi.

Bayburt'tan gelen besici Alparslan Yolcu da maliyetlerinin yüksekliğinden yakındı.

Erzurumlu Fatih Bahir ise, "Daha dün geldik, henüz bir satışımız yok. Pazarlıkla canlı hayvanın kilogram fiyatı 26 liradan 24 liraya düşebiliyor." diye konuştu.

Kars'tan Beykoz'a 24 kurbanlık getiren Güven Hacı ise "Beykoz'a ikinci defa geldik. Geçen yıl Çavuşbaşı'ndaki alan daha iyiydi." ifadesini kullandı.

Kurbankent'te bu yıl bin 800'ü aşkın küçükbaş ve büyükbaş hayvanın satılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beykoz Kurbankent kurban bayramı

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