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  4. Beykoz'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Beykoz'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 12:59 | Son Güncelleme

Beykoz'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Baklacı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde İrfan B. idaresindeki 34 BSU 549 plakalı otomobil ile Sadık Y.'nin kullandığı 34 PF 4911 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Polis ekipleri, kazanın olduğu yeri kısa süreliğine trafiğe kapatırken, her iki aracın yaralanan sürücüleri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılması ve itfaiyenin yolda kumlama çalışması yapmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

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Kaza trafik

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