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Beykoz'daki uyuşturucu operasyonunda yakalananlar adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 10:41 | Son Güncelleme

BEYKOZ'da sokak satıcılarına yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 40 kişi adliyeye sevk edildi.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz salı günü Beykoz'da sokaklarda uyuşturucu madde satışı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan şafak operasyonu düzenlemişti.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) BEYKOZ'da sokak satıcılarına yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 40 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz salı günü Beykoz'da sokaklarda uyuşturucu madde satışı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan şafak operasyonu düzenlemişti. Özel Harekat polislerinin desteğiyle yapılan operasyonda 40 kişi gözaltına alınmıştı. Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.

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