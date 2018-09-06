Beykozlu Çankırılılar 3. kez sıla-i rahim gezisi yapacak

İSTANBUL (AA) - Beykoz Çankırılılar Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BEYÇANDER), 7-9 Eylül tarihleri arasında Çankırı'ya kültür gezisi gerçekleştirecek.

Gezi kapsamında Çankırı'daki 5 bin yıllık Tuz Mağarası, Ilgaz Dağı, Çankırı Kalesi, Emin Karatekin Türbesi, Orta Höyük Yeraltı Şehri, Roma döneminden kalma Sakalin Kayalıkları ve Osmanlı eseri tarihi Çamaşırhane, Uçak Kütüphane, Çivitçioğlu Medresesi, Taşmescit, Çankırı Müzesi, Kurşunlu Hamamı, Atkaracalar Asker Balıkları, Bayramören Tarihi Ahşap Köprüsü, rehber eşliğinde gezilecek.

BEYÇANDER Başkanı Bilal Karabacak, İstanbul'daki Çankırılıların hatıralarını, kültürlerini ve değerlerini diri tutmak adına böyle bir sosyal sorumluluk projesine imza attıklarını belirterek, "Beykoz'daki dernek binamızda gerçekleştirdiğimiz yöresel programlar ve kurduğumuz tuz odası ile memleketimiz Çankırı'yı geniş kesimlere tanıtma arzusundayız." dedi.

Karabacak, derneğin, kurulduğu 2012 yılından bu yana Çankırı kültürünü ve tuzunu İstanbul'a ve Türkiye'ye tanıtmak için birçok etkinliğe imza attığını vurgulayarak, "BEYÇANDER, ilim ve irfan yuvası Yaren kültürünü düzenlediği özel gecelerle Çankırılılara ve Beykozlulara yaşatmak için özel çaba sarf etti. Beykoz'daki dernek merkezimizde 5 yıldır ücretsiz hizmet veren Tuz Terapi Odası ile nefes ve deri yoluyla bulaşan birçok hastalığa şifa aranıyor. Astım, bronşit, nefes darlığı, egzama, sinüzit, yorgunluk, stres gibi hastalıklara iyi gelen tuz odasında stres ve yorgunluk da atılıyor." diye konuştu.

Çankırı tuzunun içinde insan vücudu için gerekli 84 elementin tamamını barındırdığının ve Himalaya tuzuyla aynı değerlere sahip olduğunun ülkemizdeki birçok uzman tarafından sık sık dile getirildiğini hatırlatan Karabacak, Türkiye'nin bugünlerde geçtiği hassas dönemde milli kaynakların değerlendirilmesinin çok büyük öneme sahip olduğunu sözlerine ekledi.

