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  4. Beylikdüzü'nde çok ama çok acı ölüm! Araç altında 350 metre sürüklendi

Beylikdüzü'nde çok ama çok acı ölüm! Araç altında 350 metre sürüklendi

14.09.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü’nde meydana gelen kazada otomobil altında sürüklenen bir kişi feci şekilde hayatını kaybetti. Çarpmanın etkisiyle aracın altında 350 metre sürüklenen Volkan Özkan'ın cesedini itfaiye ekipleri çıkarırken, aracın altında ceset olduğunu bilmeden ilerleyen sürücü ve şahsa çarpan adam ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Beylikdüzü'nde çok ama çok acı ölüm! Araç altında 350 metre sürüklendi

Beylikdüzü’nde altgeçitte bir aracın çarptığı yaya, başka bir aracın altına girerek 350 metre sürüklendi. Şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, aracın altında ceset olduğunu bilmeden ilerleyen sürücü ve şahsa çarpan adam ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Olay, saat 09.30 sıralarında E-5 Beylikdüzü altgeçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E-5’te yürüyen Volkan Özkan bir anda yola çıktı. E-5'te seyreden araç, Özkan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Özkan, bu kez de seyir halindeki hafif ticari aracın altına girdi. Ancak aracın sürücüsü Özkan'ı fark etmeyince yola devam etti.

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350 METRE SÜRÜKLENDİ

Yaklaşık 350 metre ileride bir akaryakıt istasyonunda vatandaşların uyarısıyla duran sürücü, adeta şok yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Araç altından çıkartılan Özkan’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, olay yerine gelen ekipler olayla ilgili çalışma başlattı. Kazaya karışan sürücüler emniyet güçleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, araçları ise otoparka çekildi.

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(DHA/İHA)


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