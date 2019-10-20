HABER

Beylidüzü'nde eski koca dehşeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 11:53 | Son Güncelleme

BEYLİKDÜZÜ'nde bir kişi eski eşinin de içinde bulunduğu otomobilin önünü keserek kurşun yağdırdı.

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, (DHA) BEYLİKDÜZÜ'nde bir kişi eski eşinin de içinde bulunduğu otomobilin önünü keserek kurşun yağdırdı. Olayda aracın içinde bulunan eski eşi ve doktor arkadaşı hayatını kaybetti. Saldırıyı düzenleyen kişi ise aynı silahla intihar etti.

Olay, Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bir sitenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sezgin Er, 01 TU 330 plakalı otomobiliyle bir hafta önce boşandığı eski eşi Özlem Er'in yaşadığı sitenin önüne geldi. Burada bir süre bekleyen Sezgin Er, eski eşi Özlem Er' inde içinde bulunduğu doktor İbrahim Şilfeler'in kullandığı 34 AGL 137 plakalı otomobil sitenin önüne geldiğinde önünü kesti. Yanında bulunan silahla aracından inen Sezgin Er, Özlem Er ve arkadaşı Doktor İbrahim Şilfeler'in bulunduğu araca ateş açtı. Eski eşi ve doktor arkadaşını ağır yaralayan Er, aynı silahla intihar etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Özlem Er'i çevredeki özel bir hastaneye, İbrahim Şilfeler'i ise Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Sağlık ekipleri, Sezgin Er'in ise olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri sokak başlarına şerit çekerek her iki araçta detaylı çalışma yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Sezgin Er'in cansız bedeni ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Olayda hayatını kaybeden doktor İbrahim Şilfeler'in hastaneden arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra hemşire arkadaşı Özlem Er'i eve bıraktığı öğrenildi.

"BİR HAFTA ÖNCE BOŞANDIKLARINI DUYDUM"
Site sakini Hayrettin Cantürk "Gece saat 01.00 sıralarında olmuş. Biz duyduğumuzda iki kişi vefat etmişti. Kadıncağızı da hastaneye kaldırmışlar. Tanıdığım bir komşumdu. Kısa süre önce taşınmışlardı binamıza. Sabahları görüşürdük. Çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Bir hafta önce boşandıklarını duydum" dedi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Öte yandan olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, doktor İbrahim Şilfeler'in kullandığı otomobil sitenin önüne geliyor. O sırada Sezgin Er otomobilin yanına yanaşarak araca ateş açıyor. İbrahim Şilfeler ise kullandığı otomobil ile geri giderek kaçmaya çalışıyor.

(FOTOĞRAF)

Beşiktaş'ta mide bulandıran olay! Ağaçların arasında saklanıp...Beşiktaş'ta mide bulandıran olay! Ağaçların arasında saklanıp...
Araçlar görünmez oluyor! Barış Pınarı'nda ilk kez kullanıldıAraçlar görünmez oluyor! Barış Pınarı'nda ilk kez kullanıldı
Hakkari'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldiHakkari'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Japonya'da yemesi zorunlu! Türkiye'de de üretilmeye başlandı

Japonya'da yemesi zorunlu! Türkiye'de de üretilmeye başlandı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Otoyol savaş alanına döndü! Gece yarısı korkunç kaza!

Otoyol savaş alanına döndü! Gece yarısı korkunç kaza!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barış Pınarı Harekatı'nda ilk kez kullanıldı! Askeri zırhlılar karanlıkta görünmez oluyor

Araçlar görünmez oluyor! Barış Pınarı'nda ilk kez kullanıldı

Hakkari'de teröristlerle çatışma! 1 asker şehit düştü

Hakkari'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

Emine Bulut cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Emine Bulut adım adım ölüme böyle götürüldü

Vatandaşlar tek tek uyarıldı! Orada da teröristlere göz açtırılmıyor

Teröristlere orada da göz açtırılmıyor

Van Muradiye'de 4 büyüklüğünde deprem

Van'da deprem

İstanbul'da '29 Ekim' provaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.