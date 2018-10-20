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Beylikdüzü açıklarında ceset bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 17:02 | Son Güncelleme

BEYLİKDÜZÜ sahilinde rüzgar sörfü yapan bir kişi, açıklardaki cesetle karşılaştı.

Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA) - BEYLİKDÜZÜ sahilinde rüzgar sörfü yapan bir kişi, açıklardaki cesetle karşılaştı. Olay akşam saatlerinde Beylikdüzü sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü Rüzgar Sörfü Kulübü'nden açılan bir sörfçü kıyıdan yaklaşık 100 metre açıklarda bir kişinin cansız bedenini gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Denizden çıkarılan ceset üzerinde olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu. Cesedin 69 yaşındaki Sami Kılıç'a ait olduğu belirlendi. Polisin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

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Beylikdüzü açıklarında ceset bulunduBeylikdüzü açıklarında ceset bulundu
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