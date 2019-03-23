HABER

Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Çalık: "Şehirde mutluluk planlama ister"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 12:13 | Son Güncelleme

CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü’nün mahallelerinde yaptığı site ziyaretlerinde projelerini paylaşmaya devam ediyor.

Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Çalık: "Şehirde mutluluk planlama ister"

CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü’nün mahallelerinde yaptığı site ziyaretlerinde projelerini paylaşmaya devam ediyor. Beylikdüzü’nde 5 yıla yakın süreçte şehirde insanların nasıl mutlu olacağını düşünerek adımlar atıldığını belirten Çalık bu duruş ve tavırdan vazgeçmeyeceklerinin de altını çizdi.
Saha çalışmaları boyunca Beylikdüzü’nde birçok site ziyareti yapan CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık, Yakuplu Mahallesi Erguvan Sitesi ve Cumhuriyet Mahallesi Kardelen Sitesi’ne gerçekleştirdiği ziyaretlerde “Beylikdüzü Hedef Büyütüyor” projelerini paylaştı. 5 yıllık sürede Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü’nde yaşayanların mutluluğunu merkezlerine koyduklarını belirten Çalık, "Bu son 5 yıllık dönemde bu kenti tanıyor olmak bize müthiş bir avantaj ve keyif sağladı. Ben ailemle bu kentte yaşamaktan mutluyum. Şehirde mutluluk nasıl planlanır, şehirde insanlar nasıl mutlu olur biz bunun mesleki eğitimini de aldık. Şehrin mekanlarını, yeşil alanlarını, kamu meydanlarını doğru bir şekilde tasarlarsanız ve kamu hizmetlerini doğru bir şekilde sunarsanız bu kentin insanları da mutlu olur. Bu anlayışla 5 yıl boyunca Beylikdüzü’ne hizmet ürettik" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Mahallesine semt çarşısı
Mahalleler bazında projelerinden bahseden Çalık, "Cumhuriyet Mahallesi’nde yapılacak Atatürk Bulvarı meydan ve otopark düzenlemesiyle birlikte yaklaşık bin araçtan oluşan kapalı otopark planladık. Sosyal donatı alanlarıyla birlikte yeşille iç içe bir meydanı mahallemize kazandıracağız. Aynı zamanda projelerimiz arasında yer alan Cumhuriyet semt çarşımız kentsel gelişimin yanı sıra ekonomik ve sosyokültürel yaşamı zenginleştirecek. 7’den 77’ye herkes için zengin açık ve kapalı sosyal alanlarla hizmet sunacak bir yapı hayata geçireceğiz" ifadeleriyle her mahallenin ihtiyacına dönük projeleri olduğuna dikkat çekti.

Yakuplu Mahallesine değerli projeler
Yakuplu Mahallesi’nde gerçekleştirdiği ziyarette burada yapılacak yatırımların çok kıymetli olduğuna değinen Çalık, "Yakuplu kapalı pazar alanı projemizle bu mahallemize pazar etkinliği dışında da spor alanları ve otopark olarak kullanılabilecekleri bir alan sağlayacağız. Aynı zamanda burada hayata geçireceğimiz anne-çocuk merkezimizle annelerimizin iş hayatında fayda sağlayacak bilgiler sunmayı, çocukların okula daha kolay adapte olmasını sağlamayı hedefliyoruz. Her yaştan kadına yönelik Kadınlar Lokali, Yakuplu Kültür Merkezi, Okul Öncesi Eğitim Merkezi de bu mahallemiz adına hayata geçireceğimiz diğer projelerimizin arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Çalık:

Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Çalık:

Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Çalık:

İşte son trend! 'Ejderha kediler' İşte son trend! 'Ejderha kediler'
Babaları ölen, anneleri cezaevinde olan 3 kardeşe muhtar sahip çıktıBabaları ölen, anneleri cezaevinde olan 3 kardeşe muhtar sahip çıktı
Çekmeköy'de kağıt fabrikasında yangınÇekmeköy'de kağıt fabrikasında yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Bahçeli'den Mansur Yavaş açıklaması

Bahçeli'den Mansur Yavaş açıklaması

Milli maç sonrası istifa sözleri

Milli maç sonrası istifa sözleri

Bikinili pozları Instagram'ı salladı!

Bikinili pozları Instagram'ı salladı!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Suikast timi için karar belli oldu!

Suikast timi için karar belli oldu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
24 Mart Pazar günü bu yollar trafiğe kapalı! İşte İstanbul'da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar

24 Mart Pazar günü bu yollar trafiğe kapalı! İşte İstanbul'da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son tahminler geldi

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son tahminler geldi

Jandarmadan 'şok' uyguluma! Hepsi ele geçirildi

Jandarmadan 'şok' uyguluma! Hepsi ele geçirildi

Kullandığı traktörün altında kaldı, 24 saat sonra kurtarıldı

24 saatlik can pazarı! Böyle kurtarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.