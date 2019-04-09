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Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık mazbatasını aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.04.2019 16:19 | Son Güncelleme

31 Mart Yerel Seçimleri’nde Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’na seçilen Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü İlçe Seçim Kurulu’nda düzenlenen tören ile mazbatasını aldı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık mazbatasını aldı

İSTANBUL, (DHA) - 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’na seçilen Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü İlçe Seçim Kurulu’nda düzenlenen tören ile mazbatasını aldı.

31 Mart Pazar günü gerçekleşen yerel seçimler ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’na seçilen Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü İlçe Seçim Kurulu’nda düzenlenen tören ile mazbatasını aldı. İlçe Seçim Kurulu’na eşi Zehra Çalık, annesi Gülseren Çalık, babası Yüksel Çalık yeni seçilen CHP’li meclis üyeleri ve partililerden oluşan grubla gelen Çalık’a belediye başkanlık mazbatası, Hakim Yılmaz Alp tarafından verildi.

Mazbata töreninde, Başkan Çalık ile birlikte meclise girmeye hak kazanan CHP’li meclis üyelerinin de mazbataları verildi. İstanbul’un ilk şehir ve bölge plancısı belediye başkanı olan Çalık, CHP İlçe Başkanı Av. Turan Taşkın Özer ve İYİ Parti İlçe Başkanı İskender Duriç’e de seçim sürecinde gösterdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

“DİNLENMEMEK ÜZERE YOLA ÇIKANLAR YORULMAZLARMIŞ”

Törende yaptığı kısa konuşmasında gündemi ve seçim sürecini değerlendiren Çalık, “Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu iş gerçekten birlikte çalışmayla, birlikte çalışmayla olur. Adaleti iliklerimize kadar hissettiğimiz anları hep birlikte yaşadık. Demokrasi nöbetini tutan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Dinlenmemek üzere yola çıkanlar yorulmazlarmış, bunu bu süreçte gördüm. Biz de asla yorulmayacağız” diye konuştu.

“EKREM İMAMOĞLU’NA MAZBATASI VERİLMELİ”

Konuşması sırasında Ekrem İmamoğlu’na da kısa süre içerisinde mazbatasının verilmesi gerektiğini vurgulayan Çalık, “Beylikdüzü’nde 2014 yılında başlatmış olduğumuz bir süreç vardı. Daha güzel bir Beylikdüzü hayaliyle çıktığımız yolda, hedeflerimizi daha da büyüterek yükselteceğimiz bir dönem yaşayacağız. Birlikte çalıştık, birlikte başardık ve ortak çabayla bu kenti birlikte yöneteceğiz, kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ

31 Mart Yerel Seçimleri’nde meclise girmeye hak kazanan CHP Beylikdüzü Belediye Meclis Üyeleri arasında şu isimler yer aldı; Doğan Subaşı, Fatih Keleş, Erkan Erdoğan, Nazife Figen Karahan, Serdal Mumcu, Mülayim Demirtaş, Zeynel Abidin Yener, İlyas Yılmaz, Engin Aşnaz, Aytekin Duriç, Nejla Kotil Saruhan, Durmuş Şahin, Müslüm Akülker, Emine İhtiyar, Ufuk Levent Timurkaynak, Mustafa Pinazoğlu, Handan Öztürk, Ali Mesut Çelik ve Volkan Yıldız. Kontenjanlar ise; Nuri Aslan, Ebru Çevik, Tuncay Demircan ve Hasan Çerman oldu. Meclise girmeye hak kazanan Ak Parti Beylikdüzü Belediye Meclis Üyelerinin isimleri ise şu şekilde belirlendi; Mustafa Erdoğdu, Halim Yıldırım, Serkan Küçük, Rukiye Doğruyol, Nurullah Akan, Mehmet Tuvalak, Muhammet Fatih Vanlıoğlu, Dilaver Arvas, Sevda Elmas, Neşat Ateş, Tahir Abuş, Tuncay Kaan, Ayşe Kubat ve Temel Kılıç.

(FOTOĞRAFLI)

Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık mazbatasını aldıBeylikdüzü Belediye Başkanı Çalık mazbatasını aldıBeylikdüzü Belediye Başkanı Çalık mazbatasını aldıBeylikdüzü Belediye Başkanı Çalık mazbatasını aldı

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