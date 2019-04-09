Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık mazbatasını aldı

İSTANBUL, (DHA) - 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’na seçilen Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü İlçe Seçim Kurulu’nda düzenlenen tören ile mazbatasını aldı.

31 Mart Pazar günü gerçekleşen yerel seçimler ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’na seçilen Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü İlçe Seçim Kurulu’nda düzenlenen tören ile mazbatasını aldı. İlçe Seçim Kurulu’na eşi Zehra Çalık, annesi Gülseren Çalık, babası Yüksel Çalık yeni seçilen CHP’li meclis üyeleri ve partililerden oluşan grubla gelen Çalık’a belediye başkanlık mazbatası, Hakim Yılmaz Alp tarafından verildi.

Mazbata töreninde, Başkan Çalık ile birlikte meclise girmeye hak kazanan CHP’li meclis üyelerinin de mazbataları verildi. İstanbul’un ilk şehir ve bölge plancısı belediye başkanı olan Çalık, CHP İlçe Başkanı Av. Turan Taşkın Özer ve İYİ Parti İlçe Başkanı İskender Duriç’e de seçim sürecinde gösterdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

“DİNLENMEMEK ÜZERE YOLA ÇIKANLAR YORULMAZLARMIŞ”

Törende yaptığı kısa konuşmasında gündemi ve seçim sürecini değerlendiren Çalık, “Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu iş gerçekten birlikte çalışmayla, birlikte çalışmayla olur. Adaleti iliklerimize kadar hissettiğimiz anları hep birlikte yaşadık. Demokrasi nöbetini tutan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Dinlenmemek üzere yola çıkanlar yorulmazlarmış, bunu bu süreçte gördüm. Biz de asla yorulmayacağız” diye konuştu.