Beylikdüzü Belediyesi ilçeyi kütüphane ile donattı

İSTANBUL, (DHA)- Beylikdüzü Belediyesi, ilçe halkını okumaya teşvik etmek amacıyla pek çok kütüphane kurduğunu açıkladı. Beylikdüzü Belediyesi Kütüphane Sorumlusu Hilal Çuhadar, "Son bir yıl içerisinde ilçemizde bulunan kütüphanelerimiz 371 bin 263 kullanıcıyı ağırladı ve ödünç verilen kitap sayısı 45 bin 559 adete ulaştı" dedi.

Beylikdüzü genelinde merkez kütüphane, şube kütüphane, okul-şube kütüphane ve sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçen özel kütüphaneler olmak üzere toplam 15 kütüphaneyi vatandaşların kullanımına sundu.19 Mayıs 2018 tarihinde hizmete açılan, İstanbul’da ilçe belediye kütüphaneleri arasında en büyük kütüphane olma özelliğine sahip olan Yaşar Kemal Kütüphanesi 10 aylık süre içerisinde toplam 170 bin 868 kullanıcı tarafından ziyaret edildi. Yaşar Kemal Kütüphanesi ayrıca 'Herkes İçin Kütüphane' projesinde 180 kütüphane arasında Başarılı Proje Uygulayıcıları dalında ikincilik ödülüne layık görüldü. Kütüphane Haftası dolayısıyla Beylikdüzü Belediye Kütüphaneleri’nin 2018 istatistiklerini paylaşan Beylikdüzü Belediyesi Kütüphane Sorumlusu Hilal Çuhadar; “Son bir yıl içerisinde ilçemizde bulunan kütüphanelerimiz 371 bin 263 kullanıcıyı ağırladı ve ödünç verilen kitap sayısı 45 bin 559 adete ulaştı" ifadelerini kullandı.