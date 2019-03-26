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Beylikdüzü Belediyesi ilçeyi kütüphane ile donattı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 15:44 | Son Güncelleme

Beylikdüzü Belediyesi, ilçe halkını okumaya teşvik etmek amacıyla pek çok kütüphane kurduğunu açıkladı.

Beylikdüzü Belediyesi ilçeyi kütüphane ile donattı

İSTANBUL, (DHA)- Beylikdüzü Belediyesi, ilçe halkını okumaya teşvik etmek amacıyla pek çok kütüphane kurduğunu açıkladı. Beylikdüzü Belediyesi Kütüphane Sorumlusu Hilal Çuhadar, "Son bir yıl içerisinde ilçemizde bulunan kütüphanelerimiz 371 bin 263 kullanıcıyı ağırladı ve ödünç verilen kitap sayısı 45 bin 559 adete ulaştı" dedi.

Beylikdüzü genelinde merkez kütüphane, şube kütüphane, okul-şube kütüphane ve sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçen özel kütüphaneler olmak üzere toplam 15 kütüphaneyi vatandaşların kullanımına sundu.19 Mayıs 2018 tarihinde hizmete açılan, İstanbul’da ilçe belediye kütüphaneleri arasında en büyük kütüphane olma özelliğine sahip olan Yaşar Kemal Kütüphanesi 10 aylık süre içerisinde toplam 170 bin 868 kullanıcı tarafından ziyaret edildi. Yaşar Kemal Kütüphanesi ayrıca 'Herkes İçin Kütüphane' projesinde 180 kütüphane arasında Başarılı Proje Uygulayıcıları dalında ikincilik ödülüne layık görüldü. Kütüphane Haftası dolayısıyla Beylikdüzü Belediye Kütüphaneleri’nin 2018 istatistiklerini paylaşan Beylikdüzü Belediyesi Kütüphane Sorumlusu Hilal Çuhadar; “Son bir yıl içerisinde ilçemizde bulunan kütüphanelerimiz 371 bin 263 kullanıcıyı ağırladı ve ödünç verilen kitap sayısı 45 bin 559 adete ulaştı" ifadelerini kullandı.

"371 BİN 263 KULLANICI TARAFINDAN ZİYARET EDİLDİ"

Beylikdüzü’ndeki kütüphanelerde bulunan toplam kitap sayısının 125 bini aşkın olduğunu vurgulayarak, tüm kütüphanelerin 2018 istatistiklerini paylaşan Beylikdüzü Belediyesi Kütüphane Sorumlusu Hilal Çuhadar; “Geçtiğimiz 2018 yılı içerisinde üye sayımız 18 bin 788, toplam koleksiyon sayımız ise 125 bine ulaştı. Son bir yıl içerisinde ise ilçemizde bulunan kütüphanelerimiz 371 bin 263 kullanıcıyı ağırladı ve ödünç verilen kitap sayısı 45 bin 559 adete ulaştı” şeklinde konuştu. Beylikdüzü’nde bulunan tüm kütüphaneler hakkında bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyen kitapseverlerin kütüphane şefliği birimine başvurmaları gerektiğinin altını çizen Çuhadar, “Kütüphanelerimizde toplu okuma etkinlikleri, oryantasyon ve çeşitli okuma etkinlikleri tüm yıl boyunca rezervasyonlu olarak düzenlenmektedir” bilgisini de paylaştı.

BEYLİKDÜZÜ’NDE ÇOCUKLARA ÖZEL KÜTÜPHANE

Beylikdüzü Belediyesi ayrıca ilçede yaşayan minikleri de unutmayarak usta sanatçı Adile Naşit’in adını verdiği Adile Naşit Çocuk Kütüphanesini geçtiğimiz günlerde hizmete açtı. Çocukların merak duygularını uyandıran, eğlenerek öğrenme ve keşfetme yolunda kitap ve okuma kültürüne olan farkındalıklarını artırma yönünde hizmet veren Çocuk Kütüphanesi, 3 bin kitap ve 50 kişilik kapasitesiyle hizmet veriyor. Kütüphanede pazartesi günleri hariç haftanın altı günü 10.00-19.00 saatleri arasında 0-6 yaş aralığındaki çocuklar beraberindeki ebeveynleri eşliğinde kitap okumanın yanı sıra; sanatsal becerilerini ve hayal güçlerini geliştirmek amacıyla resim, oyun, okuma ve masal atölyeleri düzenleniyor.

Beylikdüzü Belediyesi ilçeyi kütüphane ile donattıBeylikdüzü Belediyesi ilçeyi kütüphane ile donattıBeylikdüzü Belediyesi ilçeyi kütüphane ile donattıBeylikdüzü Belediyesi ilçeyi kütüphane ile donattı

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