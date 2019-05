Beylikdüzü Belediyesi’nden iki bine yakın aileye sıcak yemek

Ramazan’ın birlik ve bereketini paylaşmaya devam eden Beylikdüzü Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi iki bine yakın aileye sıcak yemek hizmeti sağlıyor. Bu yıl metrobüs noktasında da sıcak çorba dağıtımı yapan Beylikdüzü Belediyesi’nin belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, başkan danışmanları, birim müdürleri ve belediye personelleri de sıcak sohbetleriyle iftarda vatandaşların sofralarına konuk oluyor.

Huzur ve bereketin ayı Ramazan, Beylikdüzü’nde tüm maneviyatıyla yaşanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Beylikdüzü Belediyesi ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırmaya ve personelleriyle vatandaşların iftar sofralarına konuk olmaya devam ediyor. Ramazan ayının başlangıcından bu güne, ilçenin on mahallesinde de evlere konuk olan belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, başkan danışmanları, birim müdürleri ve belediye personeli vatandaşların iftar sofralarında dahil olarak oruçlarını ev halkı ile birlikte açıyor. Bunun dışında Ramazan boyunca metrobüs noktasında da kurulan stanttan vatandaşlara sıcak çorba, ekmek ve su ikramı devam ediyor.