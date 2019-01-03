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Beylikdüzü Belediyesi'nden sokak hayvanlarına her gün 4,5 ton yemek

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 15:58 | Son Güncelleme

Beylikdüzü Belediyesi, soğuk havalarda sokak hayvanlarının en öncelikli ihtiyacı olan beslenme sorununu, Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde hazırladığı yemekler ile çözüyor.

Beylikdüzü Belediyesi'nden sokak hayvanlarına her gün 4,5 ton yemek

İSTANBUL, (DHA) - Beylikdüzü Belediyesi, soğuk havalarda sokak hayvanlarının en öncelikli ihtiyacı olan beslenme sorununu, Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde hazırladığı yemekler ile çözüyor. Her gün pişirilip dağıtılan 4,5 ton yemekle soğuk kış aylarında sokak hayvanlarının yaşam mücadelesine destek olunuyor.

Sokak hayvanlarının soğuk havalarda yiyecek sıkıntısı yaşamaması için çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde hazırlanan yemeklerle sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılıyor. Özellikle hayvanların yemek bulmakta zorlanacağı yerleri tespit eden Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dağıtılan 4,5 ton yemekle hayvanların soğuk kış şartlarında aç kalmaları önleniyor.

HER GÜN 4,5 TON YEMEK PİŞİRİLİYOR

Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde barınan hayvanlar ve ilçedeki diğer sokak hayvanları için her gün dev kazanlarda 4,5 ton yemek pişiriliyor. Sokak hayvanları için her gün fırınlardan bayat ekmekler; bağışçı firmalardan da kemik ve etler toplanarak Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ne getiriliyor. Merkezin bahçesinde bulunan mutfakta, et ve kemikler pişirildikten sonra, ekmekle karıştırılıyor. Kutulara doldurulup araçlara yüklenen sıcacık yemekler, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelere götürülerek dağıtılıyor.

“İLÇE GENELİNDE 35 NOKTADA DAĞITIM YAPIYORUZ”

Kışın özellikle yaşamını sokakta sürdürmeye çalışan hayvanların yiyecek bulmakta güçlük çektiğine dikkat çeken Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tuncel, “Özellikle kış aylarında sokakta yaşam mücadelesi veren hayvanların düzenli olarak beslenmesi büyük önem taşıyor. Beylikdüzü Belediyesi olarak gönüllü vatandaşlarımızla da koordineli çalışarak ilçe genelinde belirlediğimiz 35 noktada sokak hayvanları için yemek dağıtımı yaparak onların aç kalmalarını önlüyoruz” diye konuştu.

Beylikdüzü Belediyesi'nden sokak hayvanlarına her gün 4,5 ton yemekBeylikdüzü Belediyesi'nden sokak hayvanlarına her gün 4,5 ton yemekBeylikdüzü Belediyesi'nden sokak hayvanlarına her gün 4,5 ton yemekBeylikdüzü Belediyesi'nden sokak hayvanlarına her gün 4,5 ton yemek

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