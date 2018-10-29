Beylikdüzü Cumhuriyet için yürüdü

İSTANBUL,(DHA)-CUMHURİYET'in 95. Yıldönümü Beylikdüzü'nde coşkuyla kutlandı. Binlerce kişi fener alayıyla yürüdü. Yürüyüşe katılanlar Şeval Sam konseriyle coştu.

“Elimizde Bayraklar, Dilimizde Şarkılar, Yüreğimizde Atatürk" sloganıyla Beylikdüzü Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Cumhuriyet Yürüyüşü bu yıl da yine 7'den 70'e her yaştan ve her kesimden vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Beylik Pazar Alanı'ndan başlayan fener alayı cumhuriyet alanında son buldu. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "100. yıla doğru gidiyoruz. Sorumluluğumuz bir kat daha artıyor. Cumhuriyet çok zor kuruldu. Milletçe yaşamamamız ve hissetmemiz lazım. İnanılmaz bir keyif. Bayramları coşkuyla, sorumluluğu bilerek kutluyoruz. Çok çalışmamız lazım. Başaracağımız çok şey var. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının emanet etiği Cumhuriyete layık bireyler oluruz. İşimiz çok zor ama biz Türk milletiyiz. Türk milleti zekidir, çalışkandır. Ne mutlu Türk'üm diyene" şeklinde konuştu.

Yürüyüşün ardından sevilen sanatçı Şevval Sam Cumhuriyet Etkinlik Alanı'nda şarkılarını Cumhuriyet için seslendirdi.

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