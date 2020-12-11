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Beylikdüzü D-100'de sürücülerin cezadan kurtulmak için yaptıkları pes dedirtti

11.12.2020 11:18 | Son Güncelleme:
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Beylikdüzü D-100'de sürücülerin cezadan kurtulmak için yaptıkları pes dedirtti

Beylikdüzü'nde sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde polis ekipleri kontrol noktası oluşturdu. Bazı sürücüler polis ekiplerini görünce cezadan kurtulmak için D-100 Karayolu'nda tersten dönerken, bazıları araçlarıyla geri geri gitti. Sürücülerin kendilerini ve trafiği tehlikeye sokmaları kameraya yansıdı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 21.00'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından polis ekipleri denetim yaptı. Belirli noktalarda kurulan polis kontrol noktasında tedbirlere uymayan kişilere ceza kesildi. Beylikdüzü Beykent kontrol noktasına yakın yerde sürücülerin yaptıkları pes dedirtti. Kontrol noktasına yaklaşan bazı sürücüler polisi fark edince ceza yememek için ters dönüp trafiği tehlikeye soktu.

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"CEZA YEMEMEK İÇİN TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKTULAR"

Görgü tanığı Aykut Şahin, "Biraz önce ilerde polis kontrol noktasında polis araçları durdurup işlem yapıyordu. Bazı araçlar ceza yememek için ters yöne girdiler, geri geri geldiler. Polis noktasından kurtulmak için, ceza yememek için trafiği tehlikeye soktular" dedi.

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O ANLAR KAMERADA

Yaşanan o anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bazı sürücülerin durduğu, bazılarının geri geri ilerlediği, bazı sürücülerin ise yönünü ters yöne çevirip gittikleri görüldü.

DHA

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