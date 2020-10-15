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Beylikdüzü D-100'de trafiği kilitleyen kaza

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 16:38 | Son Güncelleme

Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralananlardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Avcılar istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Beylikdüzü D-100'de trafiği kilitleyen kaza

Kaza, saat 15.00 sıralarında Beylikdüzü D-100 Karayolu Haramidere mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücü İsa Oğuz bilinmeyen nedenle hafif ticari aracın kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan araç aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Kazayı görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü İsa Oğuz ve Wael Ahmad Asfour yaralandı.

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Yaralılar ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırılırken, sürücü İsa Oğuz'un hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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Kaza sebebiyle D-100 Karayolu Avcılar istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik akışı kaza yapan aracın kaldırılmasıyla normale döndü. (DHA)

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