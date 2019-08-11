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Beylikdüzü’nde aynı noktada iki kaza: 1 ölü, 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 04:40 | Son Güncelleme

Beylikdüzü D-100 Karayolu Haramidere Mevkii'nde aynı yerde gerçekleşen iki kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapandı.

Beylikdüzü’nde aynı noktada iki kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Kaza saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Ankara istikametinde ilerleyen otomobil yön tabelasına çaptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerinin olay yerinde çalışma yaptığı sırada yolun daraldığını fark edemeyen iki otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetlerini kaybetmesi sonucu ikinci kaza meydana geldi.

İkinci kazada ise araçlardaki 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere sevk edilirken D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapandı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

(DHA)


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Beylikdüzü trafik kazası

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