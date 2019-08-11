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Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda aynı yerde iki kaza: 1 ölü, 7 yaralı(1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 05:11 | Son Güncelleme

BEYLİKDÜZÜ D-100 Karayolu Haramidere Mevkii'nde aynı yerde gerçekleşen iki kazada bir kişi öldü 7 kişi yaralandı.

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) BEYLİKDÜZÜ D-100 Karayolu Haramidere Mevkii'nde aynı yerde gerçekleşen iki kazada bir kişi öldü 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapandı.

Kaza saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Ankara istikametinde ilerleyen otomobil yön tabelasına çaptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerinde çalışma yaptığı sırada yolun daraldığını farkedemeyen iki otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetlerini kaybetmesi sonucu ikinci kaza meydana geldi. İkinci kazada ise araçlardaki 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere sevk edilirken D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapandı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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