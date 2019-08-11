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Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda aynı yerde iki kaza: 1 ölü, 7 yaralı(3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 09:28 | Son Güncelleme

-Kaza nedeniyle kapanan D-100 Yolu Ankara istikameti bir saat sonra açıldı.

-Kaza nedeniyle kapanan D-100 Yolu Ankara istikameti bir saat sonra açıldı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Beylikdüzü D-100 Karayolu Haramidere Mevkii'nde aynı yerde gerçekleşen iki kazada bir kişi öldü 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapandı.

Kaza saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Ankara istikametinde ilerleyen otomobil yön tabelasına çaptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerinde çalışma yaptığı sırada yolun daraldığını farkedemeyen iki otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetlerini kaybetmesi sonucu ikinci kaza meydana geldi. Otomobiller yol kenarında park halindeki taksi, motosiklet ve yol temizleme çalışması için gelen belediye aracına da çarptı. İkinci kazada ise araçlardaki 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere sevk edilirken D-100 Karayolu Ankara istikameti ise yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. Saat 04.30 sıralarında kazaya karışan araçların kladırılmasının ardından yol yeniden kontrollü olarak trafiğe açıldı. Öte yandan ilk kazanın ardından yolda çalışma yapan polis sağlık, itfaiye ekipleri ve basın mensupları ikinci kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

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