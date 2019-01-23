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Beylikdüzü D-100 karayolunda vinç devrildi (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 23.01.2019 16:48 | Son Güncelleme

BEYLİKDÜZÜ D-100 yan yol Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazasında bir vinç devrildi.

Beylikdüzü D-100 karayolunda vinç devrildi (1)

Ersan SAN-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA) BEYLİKDÜZÜ D-100 yan yol Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazasında bir vinç devrildi. Vincin bir bölümü D-100 Karayolu tarafında kalırken, trafikte aksamalar meydana geliyor. Bir minibüsün de karıştığı kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı.

(FOTOĞRAF)

Beylikdüzü D-100 karayolunda vinç devrildi (1)Beylikdüzü D-100 karayolunda vinç devrildi (1)Beylikdüzü D-100 karayolunda vinç devrildi (1)Beylikdüzü D-100 karayolunda vinç devrildi (1)

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