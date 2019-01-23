Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda vinç devrildi (2)

Haber-Kamera: Ersan SAN-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)

Beylikdüzü D-100 yan yol Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazasında bir vinç devrildi. Vincin bir bölümü D-100 Karayolu tarafında kalırken, trafikte aksamalar meydana geliyor. Bir minibüsün de karıştığı kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı.

