Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda vinç devrildi (2)

Haber-Kamera: Ersan SAN-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)
Beylikdüzü D-100 yan yol Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazasında bir vinç devrildi. Vincin bir bölümü D-100 Karayolu tarafında kalırken, trafikte aksamalar meydana geliyor. Bir minibüsün de karıştığı kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı.
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