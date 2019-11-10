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Beylikdüzü D-100'de otomobil yandı, trafik bir süre durdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 22:50 | Son Güncelleme

BEYLİKDÜZÜ D - 100 Karayolu'nda bir otomobil alev alev yandı.

Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL,(DHA)-BEYLİKDÜZÜ D - 100 Karayolu'nda bir otomobil alev alev yandı. Ankara istikametinde bir süre trafik durdu.
Yangın, saat 21.45 sıralarında, D - 100 Karayolu Haramidere Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin, motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü, otomobili durdurarak, kaputu açarak kontrol etmek istedi. Bu sırada motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipler, otomobili saran alevlere müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Bu sırada D- 100 Karayolu Ankara istikametinde trafik durdu. Ekiplerin çalışmaların ardından otomobilin olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

(FOTOĞRAF)

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