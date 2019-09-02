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Beylikdüzü D-100'de patenli gencin tehlikeli yolculuğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 16:43 | Son Güncelleme

BEYLİKDÜZÜ'nde  patenli bir gencin kamyon ve minibüslerin arasında gittiği tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Yılmaz OKUR - Şahin BOZKURT/İSTANBUL, (DHA) BEYLİKDÜZÜ'nde patenli bir gencin kamyon ve minibüslerin arasında gittiği tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Kulağında kulaklık olan genç, yanındaki araçlara aldırmadan yoluna devam etti.

Beylikdüzü'nde bir genç, D-100 yan yolda araçların arasında paten kaydı. Hayatını hiçe sayan genç, hızla ilerleyen araçların arasında uzun süre yol aldı. Sürücülerin meraklı bakışları eşliğinde yolculuğuna devam eden patenli genç, bir kamyonun kasasına da tutunmaya çalıştı.

GENCİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

Gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde patenli gencin kulağında kulaklık olduğu da görülüyor. Arabalardan hızlı giden genç bir süre sonra gözden kayboldu.

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