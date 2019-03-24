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Beylikdüzü E-5’te otomobil takla attı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2019 03:50 | Son Güncelleme

Beylikdüzü D-100 yan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı, 1 kişi yaralandı.Kaza, saat 02.30 sularında Beylikdüzü D-100 yan yolunda meydan geldi.

Beylikdüzü E-5’te otomobil takla attı: 1 yaralı

Beylikdüzü D-100 yan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı, 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 02.30 sularında Beylikdüzü D-100 yan yolunda meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 yan yol Edirne istikametinde seyir halinde olan F.G, idaresindeki 34 JG 0530 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, 34 BNU 563 plakalı panelvan araca çarptı ardından refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. Kazada otomobil sürücüsü F.G. kazayı yara almadan kurtulurken, yanında bulunan ve ismi alınmayan bir yolcu hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edilirken, gelen sağlık ekipleri yaralıya müdahalede bulundu. İlk müdahalenin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yan yol Edirne istikameti tamamen trafiğe kapanırken, sürücüler başka istikamete yönlendirildi.
Kaza yapan aracın çekilmesiyle yol, araç trafiğine açıldı.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Beylikdüzü E-5’te otomobil takla attı: 1 yaralı

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