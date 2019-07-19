Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası konser verdi

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası (BGSO), Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen "Klasik Müzik Festivali" kapsamında konser verdi.

Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde gerçekleştirilen "Vadiden Anadolu'ya" başlıklı konserde sahne alan orkestra, Türk bestecilerine ait eserler ve düzenlemelerin melodileri eşliğinde, dinleyicilere Anadolu ezgilerinden bir seçki sundu.

Şef Hakan Tepeli yönetimindeki orkestra, "Hekimoğlu Türküsü", "Telli Turna", "Katibim", "Sultaniyegah", "Memleketim" adlı şarkıların da aralarında olduğu özel bir repertuvarı yorumladı.

Tepeli, konserde yaptığı konuşmada, BGSO'nun İstanbul ve bütün Türkiye için bir model haline geldiğini belirterek, "Bundan sonra da umarım Türkiye'nin bütün ilçelerinde böyle gençlerin olduğu birçok orkestra olacaktır." dedi.

107 kişiden oluşan orkestranın sahne aldığı konsere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da konserin sonunda Şef Hakan Tepeli ve Başkemancı Birsu Çelik'e çiçek ve plaket verdi.

"Klasik Müzik Festivali" Kuvayımilliye'den Kurtuluş'a adlı gala konseriyle yarın sona erecek.

