HABER

Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 23:12 | Son Güncelleme

Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası konser verdi

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası (BGSO), Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen "Klasik Müzik Festivali" kapsamında konser verdi.

Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde gerçekleştirilen "Vadiden Anadolu'ya" başlıklı konserde sahne alan orkestra, Türk bestecilerine ait eserler ve düzenlemelerin melodileri eşliğinde, dinleyicilere Anadolu ezgilerinden bir seçki sundu.

Şef Hakan Tepeli yönetimindeki orkestra, "Hekimoğlu Türküsü", "Telli Turna", "Katibim", "Sultaniyegah", "Memleketim" adlı şarkıların da aralarında olduğu özel bir repertuvarı yorumladı.

Tepeli, konserde yaptığı konuşmada, BGSO'nun İstanbul ve bütün Türkiye için bir model haline geldiğini belirterek, "Bundan sonra da umarım Türkiye'nin bütün ilçelerinde böyle gençlerin olduğu birçok orkestra olacaktır." dedi.

107 kişiden oluşan orkestranın sahne aldığı konsere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da konserin sonunda Şef Hakan Tepeli ve Başkemancı Birsu Çelik'e çiçek ve plaket verdi.

"Klasik Müzik Festivali" Kuvayımilliye'den Kurtuluş'a adlı gala konseriyle yarın sona erecek.

Mantar ararken tesadüfen buldular! Müthiş keşifMantar ararken tesadüfen buldular! Müthiş keşif
Şüpheli araçlar durduruldu, aramalar yapıldı!Şüpheli araçlar durduruldu, aramalar yapıldı!
İstanbul'da "Yeditepe Huzur-12" denetimleri yapıldıİstanbul'da "Yeditepe Huzur-12" denetimleri yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası Beylikdüzü Yaşam Vadisi Klasik Müzik Festivali

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da 12'nci Yeditepe Huzur denetimleri! Helikopter de destek verdi

Şüpheli araçlar durduruldu, aramalar yapıldı!

Facia gibi kaza! 15 metre yükseklikten düştü

Facia gibi kaza! 15 metre yükseklikten düştü

Kahramanmaraş'ta 3.7 şiddetinde deprem!

Kahramanmaraş'ta 3.7 şiddetinde deprem!

Düzce'de evin dere yatağına yıkıldığı anlar böyle görüntülendi

Dehşet anları kamerada! Ev böyle yıkıldı

Bitlis'te şehit olan Binbaşı Zafer Akkuş'un baba ocağına ateş düştü

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu! Valilikten açıklama

Son dakika: Adnan Oktar suç örgütü iddianamesi kabul edildi

Adnan Oktar suç örgütü iddianamesi kabul edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.