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Beylikdüzü , Gökhan Tepe şarkılarıyla çoştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 11:26 | Son Güncelleme

BEYLİKDÜZÜ Belediyesi?nin bu yıl 6?ıncısını düzenlediği Barış ve Sevgi buluşmaları dokuzuncu gününde kültür, sanat etkinliklerinin ardından Gökhan Tepe konseriyle sona erdi.

İSTANBUL,(DHA)- BEYLİKDÜZÜ Belediyesi?nin bu yıl 6?ıncısını düzenlediği Barış ve Sevgi buluşmaları dokuzuncu gününde kültür, sanat etkinliklerinin ardından Gökhan Tepe konseriyle sona erdi.
Beylikdüzü Belediyesi?nin, 6?ıncısını düzenlediği Barış ve Sevgi Buluşmaları dokuzuncu gününde Cumhuriyet Caddesi Etkinlik Alanı?nda Sahaf Söyleşileri ve Çardak Altı Sohbetleri?nde ünlü TV programcılarını Beylikdüzü halkıyla buluşturdu. Ümit Nar Moderatörlüğü?nde ki Sahaf Söyleşileri?nin konuğu Emrah Safa Gürkan ?Sultanların Arşivleri Avrupa Arşivlerinde Geçmişi Aramak? konulu keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşinin ardından, Çardak Sohbetleri?nde bu yılın konusu ?Umut? teması Yekta Kopan?ın moderatörlüğünde Beylikdüzülü vatandaşlarla buluştu. Sohbetin konukları Sedef Kabaş, Prof. Dr. Bengi Semerci ve Emin Çapa ?Umut? temasını psikolojik ve sosyolojik açılardan yorumlayarak kendi hayatlarından örnekler vererek dinleyicilerle paylaştı.
GÖKHAN TEPE HAYRANLARIYLA BULUŞTU
Dokuzuncu gün etkinliklerinin sonunda ise, Türk Pop Müziğinin başarılı isimlerinden Gökhan Tepe, hayranlarına konser verdi. Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi Fatih Keleş, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık adına, şarkıcı Gökhan Tepe?ye çiçek taktim etti. Konser alanını dolduran binlerce vatandaş Tepe?nin şarkılarına eşlik ederken doyasıya eğlendi.

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