Beylikdüzü Kavaklı Sahili’nde poşet içerisinde yeni doğmuş bir bebek cesedi kıyıya vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Beylikd\u00fcz\u00fc Kavakl\u0131 Sahili\u2019nde po\u015fet i\u00e7erisinde yeni do\u011fmu\u015f bir bebek cesedi k\u0131y\u0131ya vurdu. \u00c7evredekilerin ihbar\u0131 \u00fczerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.\u00d6rnekler DNA testine g\u00f6nderildi! "Sultan\u0131n zehirlenip zehirlenmedi\u011fi tespit edilecek"Xanthos Antik Kenti yak\u0131n\u0131ndaki yang\u0131n s\u00f6nd\u00fcr\u00fcld\u00fcBursa'da 'tavuk alma' e\u011flencesi kanl\u0131 bitti: 2 yaral\u0131
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