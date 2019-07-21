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Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri, görkemli gala konseriyle sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 09:32 | Son Güncelleme

BEYLİKDÜZÜ Belediyesi tarafından düzenlenen Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri, gerçekleşen görkemli gala konseriyle sona erdi.

İSTANBUL,(DHA)- BEYLİKDÜZÜ Belediyesi tarafından düzenlenen Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri, gerçekleşen görkemli gala konseriyle sona erdi. Beylikdüzü'nde klasik müzik sesleri yankılandı.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri, gerçekleşen görkemli gala konseri ile sona erdi. Yaşam Vadisi 1'inci etapta gerçekleşen konsere çok sayıda vatandaş katıldı.19 Mayıs 1919'un 100'üncü yılı onuruna verilen 'Kuvayi Milliye'den Kurtuluş'a adlı konserde, Avrasya Filarmoni Orkestrası ve Korosu, İstanbullular'a unutulmaz bir gece yaşattı. Programa katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık sanatçılara çiçek takdim etti.

Müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiği 5'inci Beylikdüzü Klasik Müzik Günlerine Avrasya Filarmoni Orkestrası'na ev sahipliği yaptı. Türkçe'nin büyük ozanı Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı ile besteci Muammer Sun'un Kurtuluş ve Cumhuriyet film müziklerinin bir araya geldi. Avrasya Filarmoni Orkestrası Şefi Can Deliorman yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası'na, Volkan Akkoç'un şefliğini yaptığı Avrasya Korosu'nun yanı sıra, soprano Görkem Ezgi Yıldırım solist; Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncuları Serap Sağlar, Gaye Filiz Alacacı, Olcay Kavuzlu ve Okan Şenozan ise anlatıcı olarak eşlik etti.

“BEYLİKDÜZÜ'NDE ARA SOKAKLARA KADAR KÜLTÜRÜ VE SANATI SOKACAĞIZ”

Nazım Hikmet'in Memleketim şiiriyle konuşmasına başlayan Mehmet Murat Çalık, “Bu akşam çok güzel bir Kuvayı Milliye ruhu yaşattınız. Çok duygusal anlar yaşadım. Beylikdüzü'nde açılan yolda devam edeceğiz. Bu kentin en ara sokaklarına kadar kültürü ve sanatı sokacağız. Beylikdüzü değişimin merkezi oldu. Bu hikayenin yazılmasında çok büyük emeği olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da teşekkür ediyorum" dedi.

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